Bülend Özveren'e veda

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteri ile akıllara kazındı. Barış Arduç ile başrolü paylaşan ünlü isim; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Bir Aşk Hikayesi gibi pek çok yapımda yer aldı.

Son olarak 'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Dokuz Kere Leyla' yapımlarında rol alan Sangu, bir süre ekranlardan uzakta kaldı. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sangu, iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sangu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



