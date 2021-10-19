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Bülent Arınç'ın açıklamaları gündem oldu: Günümüze gelme, beni kodese mi tıkacaksınız?

19.10.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç; katıldığı bir televizyon programında sunucunun değineceği konulara itiraz etti ve "Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme." dedi. Arınç, esprili bir dille bir fıkra da anlatarak, "Beni kodese mi tıkacaksınız?" göndermesinde bulundu. Arınç'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu. Program sunucusu Cihad Doğan’ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan’ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” sözleri üzerine Bülent Arınç araya girdi.

"RİZE VE TRABZON DEMEYEYİM DE BİRİLERİ HUYLANMASIN"

Sunucun konu başlıklarını belirtmesi üzerine Arınç, “Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın." ifadelerini kullandı.

"SADECE GELEYİM DE BENİ KODESE Mİ TIKACAKSINIZ?"

Arınç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…”

"CHP'NİN OYLARI ARTACAK"

CHP’nin eski laiklik çizgisini bıraktığını öne süren Arınç, bu süreçten sonra CHP’nin oylarının arttığını ifade etti. Arınç, “Oyları artacak öyle görüyorum ben” dedi. Youtube’da videosu bulunan liderler programını herkesin izlemesi gerektiğini vurgulayan Arınç, o günkü programlarda, liderlerin birbirine saygılı yaklaştığını belirtti.

"BİR KISIM ÖRNEKLER İNSANI DİNDEN SOĞUTUYOR"

Ekonomik krize de işaret eden Arınç, “Bir kısım örnekler insanları dinden soğutuyor, milliyetçilikten soğutuyor” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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