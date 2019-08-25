Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut hakkında paylaşım yapan Abdurrahman Dilipak'ın "Hepimiz suçluyuz" paylaşımına verdiği cevapla gündeme geldib

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son kadın cinayetini gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki ormanı göremeyiz. Hepimiz suçluyuz. Bu cinayet bireysel değil. Mevcut aile okul toplum hep birlikte sorumluyuz. Tek başına eski kocayı suçlamak gerçeğin bütününü görmemize engel. Din ahlak akıl gelenek aile terbiyesi hepsi" dedi.

"DİNCİLİK VE SAĞCILIK SUÇLU"

Dilipak'a cevap veren oyuncu Bülent Emrah Parlak ise şu sözleri söyledi: "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!"

Parlak'ın bu sözleri takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi bu yorumu eleştirirken bazı takipçileri ise Parlak'ı destekledi. Bu yorum son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

