Bülent Emrah Parlak sevgilisi Elit Andaç Çam ile konserdeydi! Eski eşi de oradaydı...

Bahar dizisiyle ekranda olan Elit Andaç Çam özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2019 yılında meslektaşı Aziz Caner İnan ile nikah masasına oturan Elit Andaç Çam, boşanma aşamasındayken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülenmişti.

Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç "Her şey güzel her şey yolunda keyfimiz yerinde" demişti.

Çift geçtiğimiz gün Yasemin Sakallıoğlu'nun konserindeydi. Konserde Bülent Emrah Parlak'ın eski eşi Burcu Gönder vardı.

Burcu Gönder'e eski eşiyle aynı konserde olmaları soruldu. Güzel oyuncu ise "Selamlaştık" yanıtını verdi.