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Bülent Ersoy 1,5 milyon TL'lik mezar iddialarına isyan etti: Ölmedim arkadaşlar

21.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, "Mezarın maliyeti yaklaşık 1,5 milyon TL tutar" haberlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. 'Ölmedim arkadaşlar' diye sitem eden Ersoy, "Bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin 'abuk sabuk sözleri haber etiğine uygun mu?" diyerek iddialara tepki gösterdi. Diva, "Yetkili menajerim Haluk Şentürk'tür" açıklamasını yaptı.

Bülent Ersoy 1,5 milyon TL'lik mezar iddialarına isyan etti: Ölmedim arkadaşlar

Geçtiğimiz günlerde mezar yerinin belirlendiğini duyuran Bülent Ersoy'un menajeri olduğunu söyleyen Fevzi Siverek, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Siverek, 1,5 milyon TL tutarında bir mezarlık projesinin hayata geçeceğini ifade ederek, "Hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar." dedi.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, hakkında çıkan "Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar" haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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BÜLENT ERSOY İSYAN ETTİ

"Ölmedim arkadaşlar" diyen Bülent Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra "kopyala yapıştır" dijital medya, yazıyı çoğaltsın.
Sevgili babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün '1,5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek' başlıklarına kadar geldi.

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Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu 'abuk sabuk' sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1,5 milyon TL bütçe ayırdı' başlıkları basın özgürlüğü kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler, mantığa ve haber etiğine uygun mu?
Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür.
Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, 'Hadi ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım' demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek."

Bülent Ersoy'a asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacakBülent Ersoy'a asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak


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Bülent Ersoy
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