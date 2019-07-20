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Bülent Ersoy Cem Özer'in kucağına oturdu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde "Çıplaklar kampında bronzlaşıyorum" açıklamasıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, kendisini dinlemeye gelen oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu.

Bülent Ersoy Cem Özer'in kucağına oturdu

Bülent Ersoy bronz teni hakkında ilginç bir açıklamada bulunmuş "Hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım" sözleriyle şaşırtmıştı. Çıplaklar kampı çıkışından sonra Diva şimdi de konser sırasında yaptığı hareketle gündem oldu.

Diva kendisini dinlemeye gelen Cem Özer'i görünce sahneden indi ve yanına gidip kucağına oturdu.

Diva Özer'in kucağına otururken "Bu güzel adamın kucağında özel şarkılar söylenir" dedi.

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Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bülent ersoy cem özer

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