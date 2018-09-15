MAGAZİN

Bülent Ersoy'dan Demet Akalın sorusuna yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti! Ersoy mesajı "Demet Akalın'a mı yazdı" diyenlere de jet hızında yanıt verdi

Bülent Ersoy'dan Demet Akalın sorusuna yanıt

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bülent Ersoy, yaptığı paylaşımda sitem dolu ifadeler kullandı.

DEMET AKALIN İÇİN Mİ PAYLAŞTI

Bülent Ersoy paylaşımına, “Sahte dost; Sabun gibisin! El yüz yıkar gibi görünüp ayak kaydırıyorsun! Ama... O sabuna şimdi sen bastın! Ve zamanında hırsız ilan ettiğin yalakalar ve ‘kalemlerini kırdım’ dediklerinle, baş başa yapayalnız kaldın tek başına!

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Çünkü vefan eksik ve de nankörsün! Geç de olsa ben de def edip attım şükürler olsun ki seni hayatımdan; veda mektubumu dahi yazmadan. Şimdilik ismini deşifre etmiyorum” notunu düştü.

Ersoy'un takipçileri bu sözleri Demet Akalın için söyleyip söylemediğini merak etti. Ersoy soru soran bir takipçisine Demet Akalın'ı da etikleyerek açıklama yaptı. İşte o açıklama:

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy demet akalın

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