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Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç kim? Gözler ona çevrildi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medyada boykot çağrısı yapınca dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Aybüke Pusat'ın işine son verilmesi üzerine ünlü isim hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Aybüke Pusat kimdir, aslen nereli? Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç kim? İşte tüm merak edilenler...

Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç kim? Gözler ona çevrildi
Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapınca dizinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yaptıktan sonra paylaşımını silen Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu yaşananların ardından ünlü oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı.

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AYBÜKE PUSAT KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu.

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Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde "Elif" karakteriyle televizyon kariyerine merhaba dedi.

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AYBÜKE PUSAT'IN SEVGİLİSİ FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

2019 yılında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliye hayat veriyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

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Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını alevlendirmişti.

Aybüke Pusat yıllar sonra sevgilisi Furkan Andıç'la fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

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GÖZLER FURKAN ANDIÇ'TA!

Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmasından sonra gözler oyuncu sevgilisi Furkan Andıç'a çevrildi. Andıç konuya dair henüz bir paylaşım yapmadı.

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