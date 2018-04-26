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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Tüm kat boşaltıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Şu sıralar Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Tüm kat boşaltıldı

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OSMANTAN ERKIR'DAN AÇIKLAMA
Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI
Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

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Bülent Ersoy osman tan erkır

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