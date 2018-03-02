Bülent Ersoy konserlerini sözlerini bu sözlerle erteledi

Afrin'deki hain saldırı sonrası Bülent Ersoy kararını verdi. Acı haberin ardından Bülent Ersoy, 'Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz' diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor, elim dönemde dün sekiz evladımızın şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendim.

Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum.

Bu sebeple, bu akşam İstanbul Ataköy Nossa Costa ve yarın akşam İzmir Kaya Termal Otel’de gerçekleşecek konserlerimi, tüm rezervasyonlarımın günler öncesinden her iki şehirde de dolu olmasına rağmen, tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldım.

Üzüntümün, acımın çok büyük olduğunu bildirir, konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum.

Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti’ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?