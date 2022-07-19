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  4. Bülent Ersoy sahnede para saçtı! Safiye Soyman hemen saydı

Bülent Ersoy sahnede para saçtı! Safiye Soyman hemen saydı

19.07.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde mezarlık açıklamalarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, Bodrum'da bir restoranda sahne aldı. Şarkılarının çoğunu mikrofonsuz çıplak sesle okuyan Diva'ya Safiye Soyman eşlik ediyordu. Ersoy sahnede hem Soyman'a hem orkestrasına para verdi. Bu anlarda Safiye Soyman aldığın paraları hemen saydı.

Bülent Ersoy sahnede para saçtı! Safiye Soyman hemen saydı

Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy yine sahnede fırtına gibi esti. Diva açıklamasında, “Bugüne değin her sahnem full dolmuştur. Ben sahnede yaşıyorum ve yaşatıyorum. Ayrıca bir sanaatkar olarak her sahnemin böylesine izdiham dolu olmasından gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

SAFİYE SOYMAN'A BAYRAM HARÇLIĞI

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye alarak bayramlaşan Bülent Ersoy, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi. Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy'un o anları gündem oldu.

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Diva Safiye Soyman'a 3 bin TL verirken orkestrasına da 5 bin TL verdi. Safiye Soyman aldığı paraları hemen saydı.

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Bülent Ersoy
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