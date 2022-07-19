Bülent Ersoy sahnede para saçtı! Safiye Soyman hemen saydı

Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy yine sahnede fırtına gibi esti. Diva açıklamasında, “Bugüne değin her sahnem full dolmuştur. Ben sahnede yaşıyorum ve yaşatıyorum. Ayrıca bir sanaatkar olarak her sahnemin böylesine izdiham dolu olmasından gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

SAFİYE SOYMAN'A BAYRAM HARÇLIĞI

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye alarak bayramlaşan Bülent Ersoy, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi. Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy'un o anları gündem oldu.

Diva Safiye Soyman'a 3 bin TL verirken orkestrasına da 5 bin TL verdi. Safiye Soyman aldığı paraları hemen saydı.

