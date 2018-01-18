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Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün İzmir’den İstanbul’a hareket etmekte olan (17 ocak) THY 20:00 uçağında koltuk kavgası çıkardı.

Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

Business'te oturan Bülent Ersoy, yanında kimseyi oturtmayınca uçak 30 dakika rötarlı kalktı. Business koltukta oturan Bülent Ersoy, yanında oturan diğer yolcuyu istemeyince sesini yükseltti ve “Ben yanımda kimseyi istemiyorum” diyerek uçağı birbirine kattı. Daha sonra gelen görevliye de “Ben yanımda kimseyi istemiyorum” diyerek tepkisini sürdüren Ersoy'a görevlilerin cevabı ise “Madem kimseyi istemiyordunuz, yanınızdaki koltukları da satın alsaydınız” oldu. Yaklaşık yarım saat süren bu tartışma sonrası Bülent Ersoy'un bu tutumuna boyun eğen THY görevlileri Ersoy'un yanında oturan yolcuyu başka bir koltukta oturmaya ikna edince uçak 30 dakika gecikmeli de olsa İstanbul’a hareket etti. Aynı uçakta fuardan dönen ve İstanbul'a seyahat eden manken Çağla Şikel ile Özge Ulusoy gibi ünlü isimler de bu yaşananları sadece izlemekle yetindi.

BİRKAÇ YIL ÖNCE BENZER BİR REZALET YAŞANMIŞTI
THY’nin Antalya-İstanbul seferi sırasında emniyet kemerini bağlamamakta direnip uçuşu geciktiren Bülent Ersoy yüzünden uçağın pilotu kalkışı gerçekleştirmemiş ve terminale dönmüştü. 2015 yılında gerçekleşen bu olayın sonrasında Ersoy’a “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açılmıştı. Bülent Ersoy, 2016 yılının Nisan ayında gerçekleşen dava sonrasında beraat etti. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy uçak

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