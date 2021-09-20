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Bülent Ersoy'un canlı yayında mikrofonu açık kalınca...

20.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu program yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. Bülent Ersoy'un Yıldız Tilbe şarkı söylerken mikrofonu açık kaldı, bakın ne dedi.

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı pazar akşamı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada gündem olan programın ilk konuğu ise Yıldız Tilbe idi. Bülent Ersoy canlı yayında heyecanın yüzünden alkollü sanıldı.

Ersoy bu iddialara yine canlı yayında yanıt verdi. Benzemez Kimse Bize programı yalnızca bununla gündem olmadı. Programda Tilbe'nin sahnede uzun kalması Ersoy'u kızdırdı. Ersoy "Ne yapıyor bu be" diyerek tepki gösterdi.

Bülent Ersoy, 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına Benzemez Kimse Bize'de yanıt verdi!Bülent Ersoy, 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına Benzemez Kimse Bize'de yanıt verdi!

Bir süre sonra ise Tilbe yine sahnede şarkı söylerken Bülent Ersoy duyulmayacağını düşünerek devam etti. Mikrofonu açık alan Diva "Son program kovulduk” yorumuyla olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Mustafa Keser Yıldız Tilbe
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