Bülent Korkmaz: Galibiyete ihtiyacımız vardı

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, iyi oynayıp kazandıklarını belirterek, böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Sahalarında uzun zamandır kazanamadıklarını hatırlatan Korkmaz, “Bu galibiyet oyuncularımı güven, moral ve motivasyonu açısından iyi oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Aile bağları çok güçlü bir takımız, zor dönemlerden geçiyoruz. Geçmeye de devam ediyoruz. Bu galibiyetlerle bu zor dönemleri atlatacağız” dedi.
Oyuncusu Serdar Özkan’a da yeniden başsağlığı dileyen Korkmaz, "Umarım en kısa zamanda aramıza döner” dedi.
SERGEN YALÇIN SORUSU
Sergen Yalçın ile Amilton arasında durumun sorulduğu Korkmaz, “Görmedim ama Sergen hoca kolay kolay sinirlenmez bir şeye. Her oyuncunun rakibe de kendi arkadaşlarına da saygı göstermesi gerekir. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama öğreneceğim” açıklamasını yaptı.
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