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Bülent Özveren'in sağlık durumu nasıl? Efsane sunucunun eşi Sebla Özveren sosyal medyadan çağrı yaptı

05.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin efsane isimlerinden olan ve uzun yıllar Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki sunumlarıyla hafızlara kazınan Bülent Özveren, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bülent Özveren'in Sebla Özveren, sosyal medya hesabından 'Çok acil' diyerek yaptığı paylaşımla kan ihtiyacı olduğunu duyurarak destek istedi.

Bülent Özveren'in sağlık durumu nasıl? Efsane sunucunun eşi Sebla Özveren sosyal medyadan çağrı yaptı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yıllar boyunca Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Özveren için hakkında 'öldü' iddiaları ortaya atılmış ve eşi Sebla Özveren açıklama yapmıştı.

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"ÇOK ACİL KAN GEREKİYOR"

79 yaşındaki ünlü sunucu için kan ihtiyacı doğdu. Sebla Özveren, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ,"Çok acil. Eşim Bülent Özveren için kan gerekiyor. 0 RH+. Çam ve Sakura hastanesi. Koroner yoğun bakım. İlginiz beni çok memnun edecek. Hayati önem taşıyor. 65 yaş üstü ve yakında Covid geçirmemiş olacak. Kan verenler lütfen bana mesaj atsın" ifadeleriyle destek istedi.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlarken, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1964'te TRT'nin açtığı prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de sunucu olarak çalışmaya başlarken, 1972'de spor spikerliği yaptı.

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2 Ocak 1970 tarihinden beri televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlenen Özveren, 1982'de TRT'de ekranlara gelen 'Riziko' adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'te kendi reklam şirketini kurdu ve 1987'den itibaren şirketin genel müdürü olarak görev yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Özveren, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak yarışma programları hazırladı ve sundu.

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1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunan Bülent Özveren, 1999'da emekli oldu. Daha sonra İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. 'Spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi, etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi. 2013 yılında yayınlanan 'Bir Milyon Kimin?' adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2018'de 'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılarak, 30 bin TL ödül kazandı.

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