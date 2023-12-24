Bülent Şakrak ile boşanmıştı! Ceyda Düvenci'den "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti. Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamayınca dostça ayrıldı.

Özellikle Bülent Şakrak'ın isteğiyle tek celsede biten evliliğe dair Düvenci açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim. Biraz zor geçti" diyen oyuncu Sibel Arna'ya konuk oldu.

KONUYU HIZLICA KAPADI

Ceyda Düvenci burada "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Başarılı oyuncu "Aşk her zaman mümkün ama tekrar evlenmem bunlar çok büyük konuşulan meseleler bunlara girmeyeyim şimdi. Ben aşkı hayatımın içinde her yerden bulabilirim aşk benim için bütünsel bir duygu" dedi.

Ceyda Düvenci "Daha 46 yaşındayım tabii ki aşık olacağım" diyerek de konuyu kapadı.







