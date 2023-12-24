MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Şakrak ile boşanmıştı! Ceyda Düvenci'den "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt

Bülent Şakrak ile boşanmıştı! Ceyda Düvenci'den "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt

24.12.2023 08:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı. Şakrak'ın istediğiyle biten evlilikten sonra Düvenci sık sık gündeme gelmeye başladı. Sibel Arna'ya konuk olan güzel oyuncu ve sunucu "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti. Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamayınca dostça ayrıldı.

Özellikle Bülent Şakrak'ın isteğiyle tek celsede biten evliliğe dair Düvenci açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim. Biraz zor geçti" diyen oyuncu Sibel Arna'ya konuk oldu.

sdfsf

KONUYU HIZLICA KAPADI

Ceyda Düvenci burada "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Başarılı oyuncu "Aşk her zaman mümkün ama tekrar evlenmem bunlar çok büyük konuşulan meseleler bunlara girmeyeyim şimdi. Ben aşkı hayatımın içinde her yerden bulabilirim aşk benim için bütünsel bir duygu" dedi.

Boşanma sonrası radikal karar! Doğayla iç içe evi gündem oldu Boşanma sonrası radikal karar! Doğayla iç içe evi gündem oldu

Ceyda Düvenci "Daha 46 yaşındayım tabii ki aşık olacağım" diyerek de konuyu kapadı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 mesajı şoke etti! "Kimse bana bulaşmasın"2024 mesajı şoke etti! "Kimse bana bulaşmasın"
MasterChef'te eleme heyecanı! Mehmet Şef'in sözleri gündem oldu! Talihsizlik sonucu programa veda ediyor!MasterChef'te eleme heyecanı! Mehmet Şef'in sözleri gündem oldu! Talihsizlik sonucu programa veda ediyor!
Kış tatilinden anları paylaşınca eleştiri yağdı: "Şehitlerimiz varken..."Kış tatilinden anları paylaşınca eleştiri yağdı: "Şehitlerimiz varken..."
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci yaşında istedi
En Çok Okunan Haberler
Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.