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  4. Bülent Şakrak'ın yeni aşkı tekneden paylaştı! Mayolu poza hemen yorum geldi

Bülent Şakrak'ın yeni aşkı tekneden paylaştı! Mayolu poza hemen yorum geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 07:35
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Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra ihanet iddialarıyla gündeme gelen Bülent Şakrak şu sıralar sevgilisi Esra Akpınar ve yakın dostları Zeynep Bastık ile tekne tatilinde. Akpınar tekneden pozlarını paylaşınca sevgilisi dayanamadı.

Bülent Şakrak'ın yeni aşkı tekneden paylaştı! Mayolu poza hemen yorum geldi

MYNET-Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirince ihanet iddiaları da beraberinde gelmişti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılık haberleri sonrası yeni aşka yelken açtı. Düvenci Güçlü Mete ile aşk yaşarken Bülent Şakrak da gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdı.

Taze çift şu sıralar Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ile beraber tekne tatilinde. Mynet'in haberine göre; Esra Akpınar tatilden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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BÜLENT ŞAKRAK DAYANAMADI

Mayosuyla poz veren Şakrak'ın sevgilisi pozlarına "Banu Alkan'ın gençliği" notunu düştü.

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Bülent Şakrak ise sevgilisinin pozlarına dayanamadı ve fotoğrafa kalp emojisi yağdırdı.

İHANET YANITI

Bülent Şakrak, bir süre önce "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap vermişti.


Express


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