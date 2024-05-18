Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanması uzun süre konuşuldu! İhanet iddialarına böyle yanıt verdi! Olay sözler

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirdi. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye verildi.

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre gündem oldu.

BOŞANMA SEBEBİ İHANET Mİ?

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili olarak 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' demişti.

'BAZEN SESSİZLİK...'

İhanet iddiaları şimdi de Ceyda Düvenci'ye soruldu. SnobMagazin'de yer alan habere göre Düvenci; 'Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.' yanıtı verdi.







