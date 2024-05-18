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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanması uzun süre konuşuldu! İhanet iddialarına böyle yanıt verdi! Olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 08:17
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2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Düvenci, ihanet iddialarına yanıt verdi...

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanması uzun süre konuşuldu! İhanet iddialarına böyle yanıt verdi! Olay sözler

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirdi. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye verildi.

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre gündem oldu.

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BOŞANMA SEBEBİ İHANET Mİ?

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili olarak 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' demişti.

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'BAZEN SESSİZLİK...'

İhanet iddiaları şimdi de Ceyda Düvenci'ye soruldu. SnobMagazin'de yer alan habere göre Düvenci; 'Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.' yanıtı verdi.


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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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