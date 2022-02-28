Bülent Serttaş Ukraynalı model Litvin Marina'ya şans getirmiş! "Elimi öptüm sırtına sürdüm"

Miss World ödüllü Ukraynalı model Litvin Marina ile klip çeken Bülent Serttaş ilginç açıklamalar yaptı. Bülent Serttaş 'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçti. Serttaş'ın klibinde yer alan Litvin Marina'nın Instagram pozları ise gündem oldu.

Bülent Serttaş Ukraynalı model Litvin Marina'ya şans getirdiğini söyledi. Ünlü türkücü Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Azeri bir kardeşimin şarkısı. Şu anda çok istek alıyor. Ben 'Onun yüreğine sağlık' diyorum. Klibi Ukrayna'da çektim ama şu anda orada zor günler yaşanıyor. Umarım hiçbir hasar olmadan bu biter. Klipte bize eşlik eden manken, Dünya Güzellik Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil edecek. Daha önce başka bir klipte çalışmıştık. Çok iyi bir kız. Elimi öptüm sırtına sürdüm, Ukrayna güzeli seçildi. Allah yolunu bahtını açık etsin" dedi.



