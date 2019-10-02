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Bulgaristan’da 1.800 yıllık iskelet bulundu! İskeletin bir fanatiğe ait olduğu keşfedildi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Burnu kırık bir güreşçi veya boksörün suratı gibi şekillendirilmiş 1.800 yıllık bir çömleğin yanında spor fanatiğinin iskeleti keşfedildi.

Bulgaristan’da 1.800 yıllık iskelet bulundu! İskeletin bir fanatiğe ait olduğu keşfedildi

Yaklaşık 1.800 yıl öncesine dayanan pirinç balsamaryum, kedi derisinden yapılmış bir başlık giyen adamın başını gösteriyor. Bu muhteşem balsamaryum (merhem veya parfüm gibi sıvıları depolamak için kullanılan bir kavanoz) güneydoğu Bulgaristan’da (antik Trakya) bir mezarda bulundu.

Mezar, Roma İmparatorluğu’nun Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan antik bir bölge olan Trakya’yı kontrol ettiği bir zamana kadar uzanıyor. Pirinçten yapılmış balsamaryum, keçi sakallı ve kırılmış, çarpık ya da tamamen iyileşmemiş gibi bükülmüş görünen bir burnu olan bir adamı betimliyor. Adam muhtemelen bir panter veya leopar derisinden yapılmış bir şapka giyiyor.

BOKSÖR veya GÜREŞÇİ OLABİLİR

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Balsamarium’un arkasında kahverengimsi yeşil bir pas var. Kavanoz yaklaşık 670 ml sıvı alabilir. Çarpık ya da bükülmüş bir burun gibi benzer özelliklere sahip olan balsamarium örnekleri, Roma İmparatorluğu’nun başka yerlerinde bulunmuş ve çoğu zaman boksör veya güreşçi betimlemesi olarak yorumlanmıştı.

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Adam tarafından giyilen kedi şapkası, mitolojiye göre, Hercules’in savaştığı ve mağlup ettiği bir yaratık olan Nemean aslanına bir gönderme olabilir. Arkeologlar, “Sporcunun şapkasının vahşi bir kedinin derisi olarak gösterilmesinin, sporcunun Hercules’e benzerliğini göstermesi ve bu şekilde, sporcunun sahip olduğu kahramanlık gücünü ve cesaretini ifade etmesi muhtemel.” diyor.

'SPOR YAPAN TRAKYALI BİR ARİSTOKRATA AİT'

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Mezarda bulunan iskelet, yaklaşık 35-40 yaşlarında ölen bir erkeğe aitti. Kalıntılarla birlikte gömülü olarak, deriden ter ve kirleri temizlemek için kullanılan bir bıçak bulundu. Bölgedeki kazıları yürüten arkeolog Daniela Agre, “Bizim görüşümüze göre, mezar profesyonel bir sporcunun değil, günlük yaşamında spor yapan Trakyalı bir aristokrata ait.” diyor.

Adamın mezarı, tümülüs adı verilen 3 metrelik bir yapay höyük içerisinde bulunan daha büyük bir mezar kompleksinin bir parçasıydı. Agre, “Tümülüsün bir aile nekropolü olarak kullanıldığını ve ölen kişinin bu ailenin bir parçası olduğunu düşünüyoruz.” diyor.

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