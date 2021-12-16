YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

16.12.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzakdoğu yemeklerini denemek isteyenler bulgogi tarifine haberimizden ulaşabilir. Bulgogi bir Kore yemeğidir. Sitake mantarı, dana bonfile, kivi, nişasta gibi malzemelerden yapılır. Bulgogi, ateşte et anlamına geliyor. İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

Bulgogi, en meşhur Kore yemekleri arasında yer alıyor. Bulgogi, marine ızgara sığır etinden yapılır ve pişirme süresi yalnızca on dakikadır. Siz de bu Kore yemeğini evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

BULGOGİ MALZEMELERİ

Dana bonfile
Nişasta
Havuç
Kivi
Soğan
Armut
Sitake mantarı
Taze yeşil soğan

Bulgogi sos malzemeler

  • Sarımsak
  • Soya sos
  • Karabiber
  • Gochujang
  • Kırmızı pul biber
  • Pirinç sirkesi
  • Chili biber
  • Susam yağı
  • Taze zencefil
  • Esmer toz şeker

Üzeri için;

  • Susam

Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri

BULGOGİ NASIL YAPILIR?

Pançeta bifteği (ya da seçilen başka bir sığır eti) alın ve damarlara karşı ince şeritler halinde doğrayın. Sığır etinin sulu ve derinlemesine marine olması için şeritleri elinizden geldiği kadar ince kesin. İnce kıyılmış dana etini küçük bir karıştırma kabına alın ve esmer şeker, soya sosu, ezilmiş kırmızı biber gevreği, susam yağı, sarımsak, zencefil ve istiridye sosunu ilave edin.

Sığır eti şeritlerini baharatlarla iyice kaplanana dek karıştırın ve bir saat marine etmek için buzdolabına alın. Sığır eti iyice marine edildiğinde bir wok tava ya da büyük tavayı yüksek ateşte ısıtın ve eti ilave edin. Eti yaklaşık 5-6 dakika ya da iyice pişene dek yüksek ateşte pişirin. Sonrasında sığır etinin üzerine yeşil soğan ilave edin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Doymak için 1 kasesi yetiyor! Etsiz protein deposuDoymak için 1 kasesi yetiyor! Etsiz protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu!

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu!

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

İsmail Balaban'dan olay paylaşım! Hemen sildi

RTÜK ceza yağdırdı! Hasan Can Kaya, Netflix...

RTÜK ceza yağdırdı! Hasan Can Kaya, Netflix...

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

Transparan elbisesiyle seksi iç çamaşırlarını sergiledi

İlginizi Çekebilir

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.