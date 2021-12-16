Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

Bulgogi, en meşhur Kore yemekleri arasında yer alıyor. Bulgogi, marine ızgara sığır etinden yapılır ve pişirme süresi yalnızca on dakikadır. Siz de bu Kore yemeğini evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...

BULGOGİ MALZEMELERİ

Dana bonfile

Nişasta

Havuç

Kivi

Soğan

Armut

Sitake mantarı

Taze yeşil soğan

Bulgogi sos malzemeler

Sarımsak

Soya sos

Karabiber

Gochujang

Kırmızı pul biber

Pirinç sirkesi

Chili biber

Susam yağı

Taze zencefil

Esmer toz şeker

Üzeri için;

Susam

BULGOGİ NASIL YAPILIR?

Pançeta bifteği (ya da seçilen başka bir sığır eti) alın ve damarlara karşı ince şeritler halinde doğrayın. Sığır etinin sulu ve derinlemesine marine olması için şeritleri elinizden geldiği kadar ince kesin. İnce kıyılmış dana etini küçük bir karıştırma kabına alın ve esmer şeker, soya sosu, ezilmiş kırmızı biber gevreği, susam yağı, sarımsak, zencefil ve istiridye sosunu ilave edin.

Sığır eti şeritlerini baharatlarla iyice kaplanana dek karıştırın ve bir saat marine etmek için buzdolabına alın. Sığır eti iyice marine edildiğinde bir wok tava ya da büyük tavayı yüksek ateşte ısıtın ve eti ilave edin. Eti yaklaşık 5-6 dakika ya da iyice pişene dek yüksek ateşte pişirin. Sonrasında sığır etinin üzerine yeşil soğan ilave edin. Afiyet olsun...

