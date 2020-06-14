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Bulut Aras ve Türkan Şoray'lı Sultan filmi nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 15:11 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Sultan filminin başrolleri Türkan Şoray ve Bulut Aras paylaşıyor. Sultan filmi İstanbul'un varoş semtlerinde yaşanan olayları konu alıyor.

Bulut Aras ve Türkan Şoray'lı Sultan filmi nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sultan filmi herkesin gönlüne taht kurdu. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul, yönetmenliğini ise Kartal Tibet'in üstlendi. Türkan Şoray ile Bulut Aras'ın başrolünü paylaştığı Sultan filmi gecekondu yaşamından arabeske, konut sorunundan iskana bir dönemi tüm gerçekliği ile yansıtıyor.

SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filmi, 1978 yılında İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Rumeli Mahallesi’nde Türkan Şoray Sokağı’nda çekilmiştir.

Sultan filmiyle gönüllere taht kuran Bulut Aras'ın son haliSultan filmiyle gönüllere taht kuran Bulut Aras'ın son hali

SULTAN FİLMİNİN KONUSU

Film, dört çocuğuyla yaşam savaşı veren dul bir kadının hikâyesini anlatır. Gecekondu mahallesinde yaşayan Sultan, genç yaşında dul kalmış dört çocuklu bir annedir. Çocuklarına bakabilmek için temizlikçi olarak çalışır. Şoför Kemal’le nişanlanan Sultan ihanete uğrar. Mahalle sakinlerinin desteğiyle Kemal’i unutmaya çalışır. Öte yandan Kemal’in babası olan muhtar, mahalle evlerini gizlice ucuza satın almaktadır. Kemal de mahalleli ile bir olup mahalleyi ve babasını terk eder.

SULTAN FİLMİNİN BAŞROLÜNDE BULUT ARAS VE TÜRKAN ŞORAY

Sultan filminin başrollerini Türkan Şoray ve Bulut Aras paylaşıyor. Sultan filmi oyuncuları ise Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Gül Yalaz, Hikmet Gül ve Tuncer Sevi'dir.

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