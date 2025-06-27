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Buna yürek dayanmaz! Bodrum'daki restoran fişi ortalığı karıştırdı! Milyonluk hesap tartışma yarattı!

Bodrum'da bir restoranda milyonluk hesap ödendi. Müşterilerin yiyip içtikleri ürünlerin yanında adisyondaki ödenecek tutar dudak uçuklattı. Sosyal medyada gündem olan hesaba yorum yağdı.

Buna yürek dayanmaz! Bodrum'daki restoran fişi ortalığı karıştırdı! Milyonluk hesap tartışma yarattı!
Jale Uslu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'un tatil fiyatları gündem oluyor. Özellikle yaz başladığından lahmacun fiyatları yeniden tartışmaya açılıyor. Sadece lahmacun değil elbette, genel olarak birçok restorant alışılmışın dışında müşterilerine fazlasıyla pahalı menüler sunuyor.

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Pahalı mekanlar dikkat çekerken sosyal medyada da mekanların adisyonları her gün gündem oluyor. Ödeden hesapları ağzımızı adeta açık bırakıyor. Son günlerde de bambaşka bir hesap gündem oldu.

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MİLYONLUK HESAP GELDİ

Bodrum'daki bir işletmede müşteriye 1 milyon 38 bin TL’lik hesap çıkarıldı. Hesapta yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olduğu görüldü. Bu hesaba ise kimse anlam veremedi. "Bunu bir insan nasıl öder?" yorumları yapıldı.

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Sosyal medyada gündem olan bu hesaba yorum yağdı:

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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