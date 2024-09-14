"Bunlar nasıl anne-kız?" Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun yeni pozu gündem oldu!

Haber spikeri olarak hayatımıza giren ve ardından oyunculuğa geçiş yapan Defne Samyeli, son dönemlerde de şarkıcı olarak karşımıza çıkmıştı. İşlerinden çok kızları ve özel hayatıyla gündeme gelen Samyeli, paylaştığı fotoğraflarla da gören herkesi büyülüyor.

Sadece kendisi değil, güzeller güzeli kızları Derin ve Defne Talu da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Kızları özellikle yaptırdıkları estetiklerle bir dönem çok konuşulmuştu. Kıyafetleri, paylaşımları ve açıklamaları magazin gündemindeydi.

"HANGİSİ ANNE HANGİSİ KIZI?"

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli de kızı Deren Talu'yla verdiği pozlarla yine gündeme geldi. Anne-kız güzellikleriyle adeta görenleri mest etti. "Hangisi anne hangisi kızı?" , "Bu nasıl bir güzellik." yorumları yapıldı ve ikilinin tarzı çok beğenildi.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

51 yaşındaki şarkıcının fit fiziği de dikkatlerden kaçmadı. Nasıl böylesine zayıf kaldığı da merak edildi ve görenleri adeta kıskandırdı. Ayrıca Samyeli'nin cildinin güzelliği de yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl Samyeli, Çin’de genetik kökenler ve cilt gençliğine dair araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çekmişti. Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmak için Türkiye'den Defne Samyeli'yi seçmişti.

Samyeli, "Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu’dan ilgi gösterilmesine alışığım. Ama Uzak Doğu’dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladım. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk." demişti.