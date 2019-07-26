Bunları sosyal medyada sakın paylaşmayın!

İnternet ve sosyal medya uzun zamandır hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. 7’den 70’e herkes bu platformlarda artık. Peki siz küçük ekranların hakimiyetini ilan ettiği şu günlerde sosyal medya hesaplarınızı ne kadar bilinçli kullanıyorsunuz? Ne paylaştığınızı iki kere düşünüyor musunuz yoksa anı mı yaşıyorsunuz? Hiçbir bilginin tamamen silinemediği bu platformda güvende olmak için uzmanların önerdiği 8 maddeyi sizler için bir araya getirdik.
İnternet üzerinden bilerek veya bilmeyerek konumumuzu paylaştığımızda gönderimizi gören herhangi birine gelip bize katılma (!) davetini sunmuş oluyoruz. Bu bilgiyi güvendiğiniz arkadaşlarınızla paylaştığınızı düşünüyor olsanız bile, bu bilgi eline geçmemesi gereken birinin eline geçerse büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.
Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları şimdilerde stalker’ların cenneti haline geldi. Telefon numaranızı bu tarz mecralarda paylaşmak sizi hoş olmayan durumlara sürükleyebilir.
Bir post atmadan önce iki kere düşünmek gerekiyor artık. İnternet üzerinde hiçbir şeyin yok olmadığı düşünürsek çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle iş yaşamımızı etkileyecek gönderilerden kaçınmamız lazım. Sadece şu anki işimizi değil gelecek planlarını da göz önünde bulundurmamızda fayda var.
Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz keyifli bir akşamı Instagram hikayenizde paylaşıyorsunuz, evet düşük bir ihtimal ama gerçek hayatta polislerin görmesini istemeyeceğiniz hiçbir şeyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın.
En sıkıcı ve normal gördüğünüz işlerin bile gizlilik sözleşmeleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sizin zararsız gördüğünüz bir içerik uzun bir süre mahkemelerle uğraşmanızı gerektirebilir.
Bikini fotoğraflarından bahsetmiyoruz burada elbette. Pornografik veya pornografik hissiyatı yaratan içerikleri paylaşmanız, eğer bir noktada fikriniz değişirse gerçekten sizi uzun süre mutsuz edebilir ya da sıkıntıya sürükleyebilir. Bu tarz içerikleri özellikle hayatınızdaki toksik insanlardan uzak tutmakta büyük fayda var.
Bunun maalesef hatırlatılması gerekiyor. Biraz daha gizliliği olan ilişki sağlıklı bir ilişkidir. Partnerinizle ilgili paylaştığınız ve aslında sorun olmayacağını düşündüğünüz ayrıntılar sonraları problem yaratabilir. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlarda hem kendiniz hem partnerinizle ilgili ayrıntıları açıklamamakta fayda var.
Suçlayıcı kanıtlar oldukça tat kaçırıcı sizce de öyle değil mi? Kimseyi tehdit edin demiyoruz ama eğer edecekseniz de bunu sakın sosyal medya üzerinden yapmayın. Herkese açık, yazılı ve tamamı silinemez platformlarda suç işlemek pek akıllıca olmasa gerek.
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