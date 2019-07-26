Bunları sosyal medyada sakın paylaşmayın!

İnternet ve sosyal medya uzun zamandır hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. 7’den 70’e herkes bu platformlarda artık. Peki siz küçük ekranların hakimiyetini ilan ettiği şu günlerde sosyal medya hesaplarınızı ne kadar bilinçli kullanıyorsunuz? Ne paylaştığınızı iki kere düşünüyor musunuz yoksa anı mı yaşıyorsunuz? Hiçbir bilginin tamamen silinemediği bu platformda güvende olmak için uzmanların önerdiği 8 maddeyi sizler için bir araya getirdik.

1. BULUNDUĞUNUZ KONUM

İnternet üzerinden bilerek veya bilmeyerek konumumuzu paylaştığımızda gönderimizi gören herhangi birine gelip bize katılma (!) davetini sunmuş oluyoruz. Bu bilgiyi güvendiğiniz arkadaşlarınızla paylaştığınızı düşünüyor olsanız bile, bu bilgi eline geçmemesi gereken birinin eline geçerse büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.

2. KİŞİSEL TELEFON NUMARANIZ

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları şimdilerde stalker’ların cenneti haline geldi. Telefon numaranızı bu tarz mecralarda paylaşmak sizi hoş olmayan durumlara sürükleyebilir.

3. İŞVERENİNİZİN YA DA GELECEKTEKİ İŞVERENİNİZİN GÖRMEMESİNİ İSTEDİĞİNİZ GÖNDERİLER

Bir post atmadan önce iki kere düşünmek gerekiyor artık. İnternet üzerinde hiçbir şeyin yok olmadığı düşünürsek çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle iş yaşamımızı etkileyecek gönderilerden kaçınmamız lazım. Sadece şu anki işimizi değil gelecek planlarını da göz önünde bulundurmamızda fayda var.