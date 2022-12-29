Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ''Bunun burda ne işi var?'' Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey buldu ki...

''Bunun burda ne işi var?'' Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey buldu ki...

29.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da bir hastanede çalışan doktorlar, yaptıkları keşif karşısında şaşkına döndü. 9 yaşındaki bir çocuğun 'derinlemesine bir temizlik' esnasında elektrikli diş fırçasının baş kısmını yutması üzerine yaşanan ilginç kazanın ardından, çocuğun bağırsaklarında sıkışan elektrikli diş fırçası hekimler tarafından çıkarıldı.

''Bunun burda ne işi var?'' Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey buldu ki...

Suudi Arabistan'daki doktorlar Noel günü 9 yaşındaki bir erkek çocuğun bağırsaklarında diş fırçası bulduktan sonra şaşkına döndüler. İsmi açıklanmayan ancak Mekke'de yaşamakta olduğu bildirilen çocuğun elektrikli fırçanın kafasını yanlışlıkla yutmasından sonra yaşananlar herkesi dehşete düşürdü.

ASLINDA ÖLÜMCÜLDÜ

Jam_Press_JMP267255-1

Yanlışlıkla yapılan "derinlemesine temizliğin" ardından küçük çocuk aceleyle Mekke Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgenler, fırçanın çocuğun midesine takıldığını ve çıkarılmadığı takdirde ölümcül bir bağırsak tıkanıklığına neden olma potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Jam_Press_JMP267254

Neyse ki, cerrahlar 20 dakikalık bir prosedür ile diş fırçasını çocuğun içinden çıkarmayı başardılar. Hastaneden taburcu edilen genç oyuncunun ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...
Kapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde donduKapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde dondu
Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan bağırsak

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyatlarına servet harcadı! “Oturamaz hale getirdi”

Ameliyatlarına servet harcadı! “Oturamaz hale getirdi”

Yine rahat durmadı! Et reyonuna giderek tepki gösterdi

Yine rahat durmadı! Et reyonuna giderek tepki gösterdi

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.