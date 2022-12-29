''Bunun burda ne işi var?'' Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey buldu ki...

Suudi Arabistan'daki doktorlar Noel günü 9 yaşındaki bir erkek çocuğun bağırsaklarında diş fırçası bulduktan sonra şaşkına döndüler. İsmi açıklanmayan ancak Mekke'de yaşamakta olduğu bildirilen çocuğun elektrikli fırçanın kafasını yanlışlıkla yutmasından sonra yaşananlar herkesi dehşete düşürdü.

ASLINDA ÖLÜMCÜLDÜ

Yanlışlıkla yapılan "derinlemesine temizliğin" ardından küçük çocuk aceleyle Mekke Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgenler, fırçanın çocuğun midesine takıldığını ve çıkarılmadığı takdirde ölümcül bir bağırsak tıkanıklığına neden olma potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Neyse ki, cerrahlar 20 dakikalık bir prosedür ile diş fırçasını çocuğun içinden çıkarmayı başardılar. Hastaneden taburcu edilen genç oyuncunun ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu bildirildi.



