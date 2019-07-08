Mynet Trend

Bunun ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Bazı şeyleri beynimize olmasını düşündüğümüz şekilde kaydederiz, günün birinde o şeyle karşılaştığımızda hayallerimizin ne kadar cılız kaldığını fark ederiz. İşte hayata dair tüm bildiklerinizi sorgulatacak bu çarpıcı karşılaştırmalar sizleri şaşkına çevirecek.

Bunun ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Kaçımız bir yaban domuzunun ne kadar büyük olduğunu gerçekten biliyoruz? Ya da kaçımız bir rüzgar türbininin çok yakınında bulunup boyutlarını görme şansına sahip oldu? Veya yıllar içerisinde resim yeteneğinin ne kadar geliştirilebileceğini biliyor musunuz? Bu konular hakkında hepimizin ortalama birtakım bilgileri olabilir, ancak gerçekler düşündüklerinizden oldukça farklı olabilir. İşte size hayretler içinde bırakacak, hayata dair bildiklerinizi alt üst edecek birbirinden çarpıcı karşılaştırmalar.

1. Kurt ve çakalı hemen hemen aynı şey zannediyorsanız bu size bir fikir verebilir, siyah olan arkadaş kurt!

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-8

2. Piramitleri hep uzaktan görüp büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olamıyorsanız en alt katında oturan ablaya bakmanızı öneririz.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-7

3. Büyük baba, baba ve torun… 3 nesil itfaiyeciler.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-5

4. Aynı dereceye sahip gözlük camı ve lens

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-4

5. Kedi ve yavrusu zannediyorsanız yanılıyorsunuz, ikisi de yetişkin kedi sadece sağdaki Maine Coon cinsi bir kedi oluyor.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-2

6. Krizin Venezuela insanın nasıl etkilediğinin üzücü bir karşılaştırması. İnsanlar ortalama 11 kilo vermişler bu krizde.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-1

7. Deniz kaplumbağalarını sadece minicik yavrulardan ibaret sanmayın, yetişkin bir deniz kaplumbağası bu kadar olabiliyor.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-3

8. Çadır gibi görünüyor olabilir, ancak bu at akciğeri.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-6

9. Otoyollarda gördüğünüz o tabelalar işte bu kadar büyük, altından geçerken hiç anlaşılmıyor değil mi?

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-12

10. Amerika kıtasında gördüğümüz Moose denilen bu geyikler adeta birer dev! Yanında dursanız bacağına anca gelirsiniz.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-10

11. Hep uzaktan seyrettiğimiz rüzgar türbinleri aslında devasa makineler, buradaki sadece 1 kanadı.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-17

12. Bu nedir bilemediniz tabii, bu Yüzüklerin Efendisi filmlerinde yüzüğün yakın çekimlerinde kullanılan dev yüzük.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-14

13. Goriller güçlü, heybetli bir o kadar da sevimli hayvanlar… Ama tek elleriyle sizi ortadan ikiye kırabilirler, aman dikkat!

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-15

14. Michalengelo’nun Davut Heykeli’ni normal boyutlarda bir şey zannediyor olabilirsiniz. Bakın bakalım normal miymiş?

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-13

15. Hiç timsah görmemiş ya da yetişkin halini görmemiş olabilirsiniz.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-11

16. Yaban domuzu ne kadar büyük olabilir ki diyen arkadaşlar bu kafatası karşılaştırmasına bakabilir. Soldaki yaban domuzu, sağdaki ufaklık ise kurt!

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-16

17. İnsan elinin yanındaki iskelet bir ayı pençesine ait.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-18

18. Burada iki adet 10 bin dolarlık yığın görüyorsunuz, üst üste yığılmış olanlar 1 dolarlık banknotlardan oluşuyor, öndeki tek deste ise 100 dolarlık banknotlardan.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-19

19. İnsan eli ile kıyaslama şansı bulduğumuz bu şeyler deniz altına döşenen kablolar.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-20

20. Sokaktan kurtarılıp kendisine bir yuva bulan kedinin sadece bir aydaki değişimi.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-21

21. NBA’de oynayan bir basketbol oyuncusunun eli, diğeri ise normal insan evladı.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-23

22. Kız ve erkek kardeşler…

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-24

23. Hindistan cevizi yengeçlerini duymuşsunuzdur, bir de ne kadar büyük olduklarını görün.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-22

24. Altı yıl içerisinde resim yeteneğinin kat ettiği yol.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-25

25. Yaklaşık 89 yıl sonra büyük büyük annesi ile aynı yerde fotoğraf çektiren kız.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-27

26. 97 yaşındaki büyük anne ve 1 aylık çocuk… Arada hemen hemen 1 asır var.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-28

27. Barınaktan kurtarıldıktan sadece saatler sonra.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-29

28. 20 yıl sonra, çocukken kanser tedavisi gördüğü hastaneye hemşire olarak geri dönen kız.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-26

29. Bu iki bal da aynı kovandan geliyor, soldaki sonbaharda sağdaki ise yazın toplanmış.

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-30

30. Anemi vs normal zamanlar

insani-hayretler-icinde-birakan-karsilastirmalar-31

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!
Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak! Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler sıra dışı bilgiler

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.