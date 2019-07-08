Bunun ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Kaçımız bir yaban domuzunun ne kadar büyük olduğunu gerçekten biliyoruz? Ya da kaçımız bir rüzgar türbininin çok yakınında bulunup boyutlarını görme şansına sahip oldu? Veya yıllar içerisinde resim yeteneğinin ne kadar geliştirilebileceğini biliyor musunuz? Bu konular hakkında hepimizin ortalama birtakım bilgileri olabilir, ancak gerçekler düşündüklerinizden oldukça farklı olabilir. İşte size hayretler içinde bırakacak, hayata dair bildiklerinizi alt üst edecek birbirinden çarpıcı karşılaştırmalar.

1. Kurt ve çakalı hemen hemen aynı şey zannediyorsanız bu size bir fikir verebilir, siyah olan arkadaş kurt!

2. Piramitleri hep uzaktan görüp büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olamıyorsanız en alt katında oturan ablaya bakmanızı öneririz.

3. Büyük baba, baba ve torun… 3 nesil itfaiyeciler.

4. Aynı dereceye sahip gözlük camı ve lens

5. Kedi ve yavrusu zannediyorsanız yanılıyorsunuz, ikisi de yetişkin kedi sadece sağdaki Maine Coon cinsi bir kedi oluyor.

6. Krizin Venezuela insanın nasıl etkilediğinin üzücü bir karşılaştırması. İnsanlar ortalama 11 kilo vermişler bu krizde.

7. Deniz kaplumbağalarını sadece minicik yavrulardan ibaret sanmayın, yetişkin bir deniz kaplumbağası bu kadar olabiliyor.

8. Çadır gibi görünüyor olabilir, ancak bu at akciğeri.

9. Otoyollarda gördüğünüz o tabelalar işte bu kadar büyük, altından geçerken hiç anlaşılmıyor değil mi?

10. Amerika kıtasında gördüğümüz Moose denilen bu geyikler adeta birer dev! Yanında dursanız bacağına anca gelirsiniz.

11. Hep uzaktan seyrettiğimiz rüzgar türbinleri aslında devasa makineler, buradaki sadece 1 kanadı.

12. Bu nedir bilemediniz tabii, bu Yüzüklerin Efendisi filmlerinde yüzüğün yakın çekimlerinde kullanılan dev yüzük.

13. Goriller güçlü, heybetli bir o kadar da sevimli hayvanlar… Ama tek elleriyle sizi ortadan ikiye kırabilirler, aman dikkat!

14. Michalengelo’nun Davut Heykeli’ni normal boyutlarda bir şey zannediyor olabilirsiniz. Bakın bakalım normal miymiş?

15. Hiç timsah görmemiş ya da yetişkin halini görmemiş olabilirsiniz.

16. Yaban domuzu ne kadar büyük olabilir ki diyen arkadaşlar bu kafatası karşılaştırmasına bakabilir. Soldaki yaban domuzu, sağdaki ufaklık ise kurt!

17. İnsan elinin yanındaki iskelet bir ayı pençesine ait.

18. Burada iki adet 10 bin dolarlık yığın görüyorsunuz, üst üste yığılmış olanlar 1 dolarlık banknotlardan oluşuyor, öndeki tek deste ise 100 dolarlık banknotlardan.

19. İnsan eli ile kıyaslama şansı bulduğumuz bu şeyler deniz altına döşenen kablolar.

20. Sokaktan kurtarılıp kendisine bir yuva bulan kedinin sadece bir aydaki değişimi.

21. NBA’de oynayan bir basketbol oyuncusunun eli, diğeri ise normal insan evladı.

22. Kız ve erkek kardeşler…

23. Hindistan cevizi yengeçlerini duymuşsunuzdur, bir de ne kadar büyük olduklarını görün.

24. Altı yıl içerisinde resim yeteneğinin kat ettiği yol.

25. Yaklaşık 89 yıl sonra büyük büyük annesi ile aynı yerde fotoğraf çektiren kız.

26. 97 yaşındaki büyük anne ve 1 aylık çocuk… Arada hemen hemen 1 asır var.

27. Barınaktan kurtarıldıktan sadece saatler sonra.

28. 20 yıl sonra, çocukken kanser tedavisi gördüğü hastaneye hemşire olarak geri dönen kız.

29. Bu iki bal da aynı kovandan geliyor, soldaki sonbaharda sağdaki ise yazın toplanmış.

30. Anemi vs normal zamanlar





