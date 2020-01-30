Burada her şey organik! Yöresel lezzetler tüketiciyle buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde kurulan Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı’nda yöresel ürünler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Teleferik önünde kurulan ve 16 dükkanın bulunduğu pazarda üreticiler kazanırken tüketiciler de doğal ürünlerden fazlasıyla faydalanıyor.

Satışları her geçen gün artan Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı’nda incelemeler ve değerlendirmeler yapmak üzere ziyarette bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu çalışma ile birlikte amaçlarının üreticilerin emeklerinin değerlendirilmesi ve yeni sektörlere de kapı açılması olduğunu belirtti.

'ORGANİK YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ DAHA FAZLA TANITACAĞIZ'

Üreticinin ve tüketicinin yapılan projeden memnun olduğunu söyleyen Başkan Güler, "Bu pazarda çeşit çeşit ev ve el yapımı ürünlerimizin satışı yapılıyor. Üreticilerimizin yapmış olduğu bu ürünleri daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla onlara bu pazarı açarak destek olduk. Bu pazarla birlikte Ordu’nun 19 ilçesinde yapılan ürünler tüketicimize aracısız olarak ulaştırılmış oluyor. Böylelikle üreticilerimizin hem emeklerini değerlendiriyoruz hem de yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Burada ürünlerle inovatif çalışmalar da ortaya çıkıyor. Üreticimiz de tüketicimiz de bu projeden oldukça memnun durumda” dedi.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Toplumun organik ürünlerde bilinçlenmeye başladığını söyleyen üreticiler, “Tüketicilerin organik ürünlere bakışlarını bu pazar tamamıyla değiştirmiş durumda. Organik ürünlerde toplumumuz bilinçlenmeye başladı. Müşterilerimizden gelen talepler bizi mutlu ediyor. El yapımı yöresel hediyelik eşyalarımız da oldukça ilgi görüyor. Satışlarımızdan oldukça memnunuz” dediler.

