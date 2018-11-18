MAGAZİN

Burak Aksak'a büyük ilgi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Leyla ile Mecnun dizisiyle tanınan Burak Aksak tek kişilik stand up gösterisiyle büyük ilgi topladı. Aksak, 'İstanbul Komedi Festivali' kapsamında sahneye çıktı.

Burak Aksak'a büyük ilgi

Ünlü senarist, yazar ve yönetmen Burak Aksak geçtiğimiz gün ilk sahne deneyimini BKM Mutfak Çarşı sahnesinde yaşadı.

Leyla ile Mecnun dizisinin ve Bana Masal Anlatma gibi bir çok filmin senaristi ve yönetmeni Burak Aksak, ‘İstanbul Komedi Festivali’ kapsamında sergilediği tek kişilik, stand up gösterisiyle, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

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İlk gösterisi olmasına rağmen salonu tamamen dolduran Aksak, senarist, yönetmen ve yazar olarak yakaladığı başarıya bir yenisini daha ekledi. (Medyatava)

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İstanbul Komedi Festivali leyla ile mecnun Burak Aksak

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