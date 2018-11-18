Burak Aksak'a büyük ilgi

Ünlü senarist, yazar ve yönetmen Burak Aksak geçtiğimiz gün ilk sahne deneyimini BKM Mutfak Çarşı sahnesinde yaşadı.

Leyla ile Mecnun dizisinin ve Bana Masal Anlatma gibi bir çok filmin senaristi ve yönetmeni Burak Aksak, ‘İstanbul Komedi Festivali’ kapsamında sergilediği tek kişilik, stand up gösterisiyle, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

İlk gösterisi olmasına rağmen salonu tamamen dolduran Aksak, senarist, yönetmen ve yazar olarak yakaladığı başarıya bir yenisini daha ekledi. (Medyatava)

