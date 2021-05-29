Burak Altay Menajerimi Ara'ya konuk oluyor! Burak Altay kimdir?

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı Menajerimi Ara dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk edeliyor. 40'ın bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan dizinin bu haftaki konuğu belli oldu. Birçok diziden tanıdığımız başarılı oyuncu Burak Altay yeni bölümde ekranlarda yerini alacak.

BURAK ALTAY KADROYA DAHİL OLUYOR

Ego ajans ve Ego'da çalışan yetenekli menajerlerin hayatlarını konu olarak ele alan dizi Menajerimi Ara'nın yeni konuğu belli oldu. Kampusistan, Asmalı Konak gibi başarılı yapımlardan tanınan Burak Altay dizinin yeni bölümünde boy gösterecek.

BURAK ALTAY KİMDİR?

25 Mayıs 1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Burak Altay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Devlet Tiyatroları'nı kazanmıştır ve halen Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Hayat Bağları, Babam ve Biz, Asmalı Konak, Havada Bulut, Kampüsistan, Yolculuk, Şöhret, Limon Ağacı, Acemi Müezzin, Aşağı Yukarı Yemişliler, Sırat, Benim Hala Unudum Var, Siyah İnci dizilerinde rol almıştır.

Rol aldığı sinema filmleri: Balalayka, Asmalı Konak - Hayat, Okul, Yolculuk, Barda, Türkan, Çekmeceler, Dünyanın En Güzel Kokusu, Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Biz Böyleyiz

