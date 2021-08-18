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Burak Elmas'dan Marcao açıklaması: Gereken cezayı vereceğiz

18.08.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında yaşanan Marcao - Kerem olayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'dan Marcao açıklaması: Gereken cezayı vereceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı için açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDETLE UYARIYORUM"

Galatasaray'ın kuvvetli bir aile olduğunu dile getiren Elmas, "Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum." dedi.

Marcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımıMarcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımı

"GEREKEN CEZAYI VERECEĞİZ"

Olayla ilgili gereken cezanın verileceğini söyleyen Galatasaray Başkanı, "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kınıyorum uyarıyor uyarıyorum klasik konuşmalar
bak bak bak buda fenere gönderme yapıyo derdiniz gayeniz amacınız hep fener ama normal karşılıyorum en büyükler hep böyledir
sizden birşey olmazzzzz

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