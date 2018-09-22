Burak Özçivit'e 2.5 milyonluk teklif

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra reklam anlaşmalarıyla da Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Burak Özçivit, yine servetlik bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya uzanan yakışıklı oyuncuyu, Dubai merkezli bir firma gözüne kestirdi.

Takvim'in haberine göre; otel, restoran ve turizm firması olan Mahara isimli şirket, Dubai'deki 'Al Buraq' isimli otelinin bir şubesini de Katar'da açmak için düğmeye bastı. Yeni otellerinin tanıtımı için de sükseli bir açılışa imza atmayı planlayan Arap iş insanları Burak Özçivit'e teklifte bulundu. Hem adı hem de şöhreti sayesinde Doha'da açılacak 'Al Buraq' isimli otelin reklam yüzü olması istenen yakışıklı oyuncuya, 400 bin dolar yani yaklaşık 2.5 milyon lira teklif edildi.

'BURAKBANK' İŞ BAŞINDA

Bu arada daha önce yine Arap işadamlarının sahibi olduğu bir alışveriş merkezinin yüzü olması karşılığında 5 milyon lira aldığı konuşulan Burak Özçivit, bir giyim markasının reklamlarında boy göstermek için de iki yıllığına 2.5 milyon lirayı cebine koymuştu. Oyuncunun bu serveti ise "Burakbank yine iş başında" dedirtti..

Sık sık özel davetler için Arap ülkelerine giden oyuncu, burada büyük ilgi görüyor.

