Burak Özçivit'e yoğun ilgi! İngiliz polisi etkinliği iptal etti: "Güvenlik nedeniyle..."

Burak Özçivit'in yurt dışındaki hayranları zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncu sırf hayranlarıyla yemek yemek için yurt dışı etkinlikleri düzenlemesiyle adından söz ettiriyordu.

Yakışıklı isim bu sefer iddialara göre; İngiltere'de bir lansmana katılacaktı. İngiliz polisi, Burak Özçivit’in İngiltere’nin Bradford şehrindeki The Broadway alışveriş merkezinde yapacağı parfüm lansmanında güvenliği sağlayamayacağını belirtti.

Bunun üzerine lansman iptal edildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; İngiliz polisi, Burak Özçivit’in Pakistan’da verdiği lansmana benzer kaotik bir ortamın oluşacağını raporladı.

İPTAL EDİLDİ

Alışveriş merkezi başlangıçta bunun "sağlık ve güvenlik nedenlerinden ve polisin tavsiyesinden" kaynaklandığını söyledi. The Broadway'den yapılan güncel açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef Janan Fragrances'taki Burak etkinliği sağlık ve güvenlik nedenleriyle iptal edilmek zorunda kaldı. Bu durumun yol açabileceği hayal kırıklığı için özür dileriz."





