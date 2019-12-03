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Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile bir pozunu paylaştı. Ünlü çiftte beğeni yağdı.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaştı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit'ten sosyal medyada beğeni toplayan paylaşım...

Özçivit kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile soğuk bir İstanbul gününde çekilmiş bu karesini kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü çiftin takipçileri, "Soğukta aşk başkadır" yorumunda bulundu.

Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çift, geride bıraktığımız nisan ayının ikinci haftasında bebekleri Karan Özçivit'i kucaklarına almışlardı. İkilinin mutlu evlilikleri sürüyor.


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Burak Özçivit Burak Özçivit osman bey fahriye evcen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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