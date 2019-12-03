Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaştı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit'ten sosyal medyada beğeni toplayan paylaşım...

Özçivit kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile soğuk bir İstanbul gününde çekilmiş bu karesini kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü çiftin takipçileri, "Soğukta aşk başkadır" yorumunda bulundu.

Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çift, geride bıraktığımız nisan ayının ikinci haftasında bebekleri Karan Özçivit'i kucaklarına almışlardı. İkilinin mutlu evlilikleri sürüyor.



