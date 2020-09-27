Burak Özçivit eşi ve oğluyla ev halini paylaştı! Dikkat çeken detay

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Instagram hesabına zaman zaman aile pozlarını ekleyen ikiliden Özçivit, bu kez eşi ve oğlu ile çekilen eğlenceli bir videoyu yayınladı.

Özçivit, ailesiyle birlikte trambolinin üzerinde zıplarken görülüyor.

"BİZİM EVİN HALLERİ"

Burak Özçivit, o anları "Bizim evin halleri" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabına ekledi. Fahriye Evcen de aynı videoyu kendi sayfasında yayınlayarak, altına "Mutluluk" notunu düştü.

Çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Takipçiler ünlü çiftin kıyafetlerinin uyumunu da gündeme getirdi. Bu detay sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.



