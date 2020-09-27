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Burak Özçivit eşi ve oğluyla ev halini paylaştı! Dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu Karan ile trambolinin üzerinde zıplarken çekilen videosunu yayınladı. Özçivit, paylaşımına "Bizim evin halleri" notunu düştü.

Burak Özçivit eşi ve oğluyla ev halini paylaştı! Dikkat çeken detay

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Instagram hesabına zaman zaman aile pozlarını ekleyen ikiliden Özçivit, bu kez eşi ve oğlu ile çekilen eğlenceli bir videoyu yayınladı.

Özçivit, ailesiyle birlikte trambolinin üzerinde zıplarken görülüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bizim evin halleri❤️

Burak Özçivit (@burakozcivit)'in paylaştığı bir gönderi ()

"BİZİM EVİN HALLERİ"

Burak Özçivit, o anları "Bizim evin halleri" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabına ekledi. Fahriye Evcen de aynı videoyu kendi sayfasında yayınlayarak, altına "Mutluluk" notunu düştü.

Çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Takipçiler ünlü çiftin kıyafetlerinin uyumunu da gündeme getirdi. Bu detay sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

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