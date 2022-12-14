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Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik hediye!

14.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen'le 5 yıl önce evlenen ve şimdilerde ikinci kez babalık heyecanı yaşayan Burak Özçivit, eşine aldığı doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Yakın zamanda ikinci çocuğunu kucağına alacak olan Fahriye Evcen’e, eşi Burak Özçivit doğum hediyesi olarak 10 Milyon değerinde lüks bir araç aldı.

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik hediye!

2017 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci kez anne - baba olmaya hazırlanan oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Evcen'in büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu hamilelik dönemiyle ilgili açıklama yaparak, "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor, isim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik, Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, artık gelsin diyor" dedi. Aş erme durumu olmadığını belirten Evcen "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama aman şunu yemeyeyim kilo alırım modunda da değilim açıkcası" dedi.

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BURAK ÖZÇİVİT'TEN KEVİN SPACEY AÇIKLAMASI

Burak Özçivit, Katar’da çocuk taciziyle suçlanan ABD’li aktör Kevin Spacey ile görüşüp fotoğraf paylaşımı yapması hakkında konuştu. Oyuncu kendisini “Bilmediğim bir konuydu. Karşılaştık, fotoğraf çektirdik ve paylaştım. Detayları sonradan öğrendim” diye savundu.
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10 MİLYON TL'YE ARABA ALDI

Takvim'de yer alan habere göre; Öte yandan Burak Özçivit'in doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen'e 10 Milyon TL değerinde son model bir cip aldığı öğrenildi. Özel plaka olduğu görülen arabayla ilgili gelen sorulara, çift gülerek teşekkür edip oradan ayrıldı.

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