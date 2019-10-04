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Burak Özçivit'ten sonra Çağatay Ulusoy'a da teklif edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta Burak Özçivit, Katar’da 80 zengin kadınla yemek yemişti. Bu kez benzer bir teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.

Burak Özçivit'ten sonra Çağatay Ulusoy'a da teklif edildi!

Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl Kuveyt’te özel bir yemeğe katılmıştı. Lüks bir markanın düzenlediği davette Özçivit, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti. Ardından da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yine 80 zengin kadınla bu kez Katar’da yemek yemişti. Bu organizasyonlardan da rekor denebilecek ücretler kazanmıştı.

YENİ TEKLİF ÇAĞATAY ULUSOY'A

Organizasyonu düzenleyen yetkililerin bu kez aynı teklifi Çağatay Ulusoy'a yaptığı öğrenildi. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının haberine göre Netflix'te yayınlanan 'Hakan Muhafız' ile dünyaya açılan Ulusoy'a 14 Şubat'ta zengin kadınlarla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL teklif edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Burak Özçivit

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