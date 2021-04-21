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Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşecek mi? Entübe nedir?

21.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncularından olan Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Burak Sergen ile beraber, Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar da koronavirüse yakalanan oyuncular arasında bulunuyordu. Melis Sezen ve Alp Akar’ın testlerinin pozitif çıkmasından sonra oyuncular ev istirahatine alınmıştı. Ancak Burak Sergen’in durumunun kötüleşmesi sebebi ile Sergen’in tedavisine hastanede devam ediliyordu.

Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşecek mi? Entübe nedir?

Burak Sergen, Sadakatsiz dizisinde Derin Arslan’ın (Melis Sezen) babası Haluk Güçlü karakterine hayat veriyordu. Setteki oyuncular arasında artan koronavirüs vakaları sebebiyle çekimlerine ara verilen dizi setinden kötü haber geldi. Burak Sergen’in yoğun bakıma alınmasının ardından, entübe edildiği öğrenildi. Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl?

BURAK SERGEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

oğlu

Daha sonra usta oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi konuldu.

Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen, ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi.

Işıl Sergen, sosyal medya paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.

ışıl sergen

ENTÜBE NEDİR?

Kendi başına nefes alamayan veya solunum yetersizliği yaşayan hastalarda ventilatör adı verilen cihaz (entübasyon cihazı) yardımıyla solunumun devamlılığı sağlanabilir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması ile birlikte boğulmanın önüne geçilebilir ve bilinci yerinde olmayan hastalarda solunum işlevi gerçekleştirilebilir.

Covid-19 enfeksiyonunda özellikle de ciğerlerindeki tutulum oranı yüksek olan, nefes darlığı yaşayan hastalarda kandaki oksijen düzeyinde düşüklük söz konusu ile hastanın entübe edilmesi gerekebilir. Entübe hasta yatışı ventilasyon cihazına bağlı olduğu müddetçe yoğun bakım ünitelerinde devam eder. Hastanın sağlık durumuna göre entübasyonun sonlanmasının ardından da bir süre yoğun bakımda kalması gerekebilir.

Entübasyon, Covid-19 enfeksiyonunu ağır şekilde geçiren hastalarla ilgili son zamanlarda sıklıkla duyulan kavramlardan biridir. Entübasyon çeşitleri arasında nazogastrik entübasyon, fiberoptik entübasyon gibi türler yer alsa da yaygın olarak kullanılan entübasyon kavramı mekanik solunum amacıyla gerçekleştirilen endotrakeal entübasyondur. Buna karşın entübasyon yalnızca Covid-19 değil zatürre, KOAH, solunum yetmezliği gibi çeşitli durumlarda da yapılan bir uygulamadır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Melis Sezen
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Allah yar ve yardımcısi olsun evladına bağışlasın rabbim...

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