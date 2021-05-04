Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu iyileşti mi? Sevindiren haber!

11 Nisan’da evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan ve koronavirüse yakalanan Burak Sergen, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Nişanlısı da ara ara ünlü oyuncu Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıyordu. Bu kez güzel haberi oğlu verdi…

BURAK SERGEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde oynayan Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Burak Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi amacıyla entübe edilmişti.

Bir süredir entübe olan ünlü oyuncunun sağlık durumunu küçük oğlu açıkladı. 11 yaşındaki Cansın paylaşımında "Babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak durumu iyiye gidiyor" ifadelerini paylaştı.

Bu paylaşımı Burak Sergen'in eski eşi Işıl Seren de sosyal medya hesabından paylaştı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961’de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Burak Sergen, sonrasında stajını Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.