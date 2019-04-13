Burak Sevinç Leke dizisindeki Cem rolüyle dikkat çekecek! İşte Leke 1. bölüm fragmanı ve konusu

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yeni dizisi Leke, 16 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşacak.

BURAK SEVİNÇ İŞ İNSANI CEM ROLÜNDE!

Rol aldığı dizilerden çok farklı bir karakterle ekrana dönen Burak Sevinç, “Leke”nin yayınına sayılı günler kala heyecanlı olduğunu dile getirdi. Dizide Sevinç, karanlık geçmişinden kalan travmalar nedeniyle aile kavramına, aşka inanmayan ve kadınlara güvenmeyen genç iş insanı Cem’i canlandıracak.

Yasemin'i (Melis Sezen) tanımasıyla tüm ezberleri bozulan Cem'in dünyası bu aşkla bir anda alt üst olacak. Aşkı zayıflık olarak gören Cem'in dizide Yasemin'e karşı hissettiği çekimle gerçekleşecek olan dönüşümü izleyiciyi her Salı akşamı ekrana başına toplayacak.

BURAK SEVİNÇ YENİ ROLÜNÜ ANLATTI

Canlandırdığı karakterin kırılması güç tabuları ve ön yargıları olduğunu söyleyen Burak Sevinç, Leke’deki Cem ve Yasemin aşkı için şunları söyledi: “Yasemin, Cem'in kadınlarla ilgili tüm tabularını yıkacak. Doğru bildiği her şeyin yanlış olduğunu zamanla görecek. İzleyiciyi hüzünlü ve güzel bir aşk hikayesi bekliyor."