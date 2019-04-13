Burak Sevinç Leke dizisindeki Cem rolüyle dikkat çekecek! İşte Leke 1. bölüm fragmanı ve konusu

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yeni dizisi Leke, 16 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşacak.
BURAK SEVİNÇ İŞ İNSANI CEM ROLÜNDE!
Rol aldığı dizilerden çok farklı bir karakterle ekrana dönen Burak Sevinç, “Leke”nin yayınına sayılı günler kala heyecanlı olduğunu dile getirdi. Dizide Sevinç, karanlık geçmişinden kalan travmalar nedeniyle aile kavramına, aşka inanmayan ve kadınlara güvenmeyen genç iş insanı Cem’i canlandıracak.
Yasemin'i (Melis Sezen) tanımasıyla tüm ezberleri bozulan Cem'in dünyası bu aşkla bir anda alt üst olacak. Aşkı zayıflık olarak gören Cem'in dizide Yasemin'e karşı hissettiği çekimle gerçekleşecek olan dönüşümü izleyiciyi her Salı akşamı ekrana başına toplayacak.
BURAK SEVİNÇ YENİ ROLÜNÜ ANLATTI
Canlandırdığı karakterin kırılması güç tabuları ve ön yargıları olduğunu söyleyen Burak Sevinç, Leke’deki Cem ve Yasemin aşkı için şunları söyledi: “Yasemin, Cem'in kadınlarla ilgili tüm tabularını yıkacak. Doğru bildiği her şeyin yanlış olduğunu zamanla görecek. İzleyiciyi hüzünlü ve güzel bir aşk hikayesi bekliyor."
LEKE 1. BÖLÜM FRAGMANI
LEKE GENEL KONUSU NEDİR?
İki kırık kalp, iki yaralı ruh! Gurur mu galip gelecek aşk mı? Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin (Melis Sezen) ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in (Burak Sevinç) saf ve temiz aşklarını konu alıyor. Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor. Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.
Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Leke" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yapımda ayrıca Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı ve Ali Savaşçı rol alıyor.
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