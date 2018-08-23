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Burak Yılmaz Beşiktaş'ın bütçe kriterlerine uymuyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yıllık 3 milyon 550 bin Euro garanti ücret kazanan 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ın kriterlerine uymuyor.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın bütçe kriterlerine uymuyor

Beşiktaş'ta golcü adayları arasında ismi geçen Burak Yılmaz yüksek maliyetiyle adeta el yakıyor. Trabzonspor'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 3 milyon 550 bin Euro garanti ücret kazanan 33 yaşındaki golcü futbolcu, siyah-beyazlı yönetimin transferdeki bütçe kriterlerine uymuyor.

Beşiktaş, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'a bedelsiz gelmesi koşuluyla sıcak bakıyor. Ancak bordo-mavili kulübün geçen sezon Süper Lig'de 23 gole imza atan tecrübeli forveti bedava bırakmaya yanaşmadığı ifade edildi.

Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Alvaro Negredo'yu son dönemdeki başarılı performansına rağmen göndermek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin, Burak'ın 3 milyon 550 bin euro olan ücretini de çok yüksek bulduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcu konusunda ekonomik kriterlere uymaması nedeniyle resmi girişimde bulunmayı düşünmediği vurgulandı.

Beşiktaş geçen sezon başında da Burak Yılmaz'la ilgilenmiş ancak Çin'den ayrılma kararı alan golcü futbolcu Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

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