Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek

Önceki günlerde futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, tatilde bir araya gelmiş ve ayak tenisi oynamışlardı.

Oyun anından görüntüler Instagram hesaplarından paylaşılmış ve Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmişti. Göbekli olduğuna dair yorumlar yapılan Arda Turan'a destek veren Burak Yılmaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Arda Turan'ın fotoğrafını paylaşıp "Fişek gibi" ifadelerini kullandı.





