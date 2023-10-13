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Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinden önce açıkladı! Salih Uçan ve Gedson Fernandes forma giyecek mi?

13.10.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, görevinin ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, yapılacak son taktik antrenmanlarla derbiye yüzde yüz hazır duruma geleceklerini dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, zor bir görevi üstlendiğini belirterek, "Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım." dedi.

Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

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Teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra olağanüstü genel kurula kadar teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, "Futbolculuk hayatımda zorlukların üstesinden geldim. Bu, başka bir görev ve pozisyon. Kendime, ekibime, futbolculara ve camiamıza güveniyorum. Tabii zor ama zorlukları başararak bir yerlere gelebiliyorsunuz. Rahatım. Oyuncularımıza güvenim sonsuz. Görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BENİM İSTEĞİMLE OLDU"

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Yardımcı Antrenör Hari Vukas ile Atletik Performans Antrenörü Toni Modric'i teknik ekibe dahil ettiklerini belirten Burak Yılmaz, "Aramıza benim isteğim ve arzumla iki yeni hocamız katıldı. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla güç katacaklarını düşündük. Antrenörler yakından tanıdığım isimler. Her zaman iletişim halindeydim. Onlara da teşekkür ediyorum. Davetimizi ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün büyüklüğünden geliyor. Her şey benim isteğimle oldu. Her şey olumlu yönde gidiyor." diye konuştu.

"DERBİYE %100 HAZIR OLACAĞIZ"

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Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiye yüzde 100 hazır olacaklarına inandığını kaydetti.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan 38 yaşındaki teknik adam, "Milli maç araları her zaman avantaj gibi görünür. İnşallah milli takımlardaki oyuncularımız sakatlanmadan döner. Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Buna inancımız tam. Yeter ki oyuncularımız sağlıklı dönsünler. Ciddiyetle çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlarla en iyisini oyuncularımıza verip maça kadar hazır olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH YETİŞİRLER"

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Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ın son durumu hakkında da konuşan Yılmaz, "Salih ve Gedson inşallah derbiye yetişebilir. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de onların yerine oynayacak isimler mutlaka görevini yapacaktır." dedi.

Burak Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan karşısında deplasmanda elde ettiği 1-0'lık galibiyet dolayısıyla A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

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