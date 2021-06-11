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Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçti

11.06.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de İtalya ile turnuvanın açılış maçında karşılaşan Türkiye'de Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçtiler.

Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçti

İtalya ile Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında karşılaşan Türkiye'de Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçtiler.

EURO 2016'da kadroda bulunan üç milli yıldızımız, bu karşılaşmada da forma şansı buldu ve milli takım tarihinde iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcular oldular.

Öte yandan, bir önceki turnuvada gol atma başarısı gösteren Burak Yılmaz ve Ozan Tufan bu karşılaşmada rakip ağları havalandırırlarsa iki farklı turnuvada gol atan ilk futbolcular olarak tarihteki yerlerini alacaklar.


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