SPOR

Burak Yılmaz: Kısa sürede görüşme yapacağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını açıkladı.

Burak Yılmaz: Kısa sürede görüşme yapacağız

Golcü futbolcu dün Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçti. Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara "Kalıyorum" dedi.

Ünal Karaman, Burak'la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip "Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız" ifadesini kullandı. (HABERTÜRK)

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Ünal Karaman: Burak Yılmaz ile görüşmedikÜnal Karaman: Burak Yılmaz ile görüşmedik
Trabzonspor'da gündem Bakary KoneTrabzonspor'da gündem Bakary Kone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor burak yılmaz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

Burak Yılmaz: Kısa sürede görüşme yapacağız

Burak Yılmaz: Kısa sürede görüşme yapacağız

Ünal Karaman: Burak Yılmaz ile görüşmedik

Ünal Karaman: Burak Yılmaz ile görüşmedik

Trabzonspor'da gündem Bakary Kone

Trabzonspor'da gündem Bakary Kone

Sosa'dan ortalığı karıştıran paylaşım!

Sosa'dan ortalığı karıştıran paylaşım!

Trabzonspor'un ilk antremanına Sosa, Esteban ve Rodallega izinsiz olarak katılmadı!

Trabzonspor'un ilk antremanına Sosa, Esteban ve Rodallega izinsiz olarak katılmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.