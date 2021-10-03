Burak Yörük'ten "Aldatıldım" itirafı

Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Çok gerçek bir hayat yaşadım. Hayat da beni gerçek olmak zorunda bıraktı. Herkesin yaşadığı problemlere sahiptim" dedi. Özel hayatıyla ilgili söylemleriyle de dikkati çeken Burak Yörük, "Kadın ilgisinden eksik kalan ya da buna ihtiyaç duyan biri değildim hiçbir zaman. Çapkın kelimesini kendime yakıştırmıyorum. Hayal ettiğim, yürüdüğüm yoldaki Burak'a hiç yakışmıyor" diye konuştu.

Burak Yörük, "Aldatıldım. Mesajlardan yakaladım" itirafıyla da sevenlerini şaşırttı. Genç oyuncunun bir diğer itirafı ise fiziki özelliklerinin kariyerini etkilediği yönünde oldu.

Burak Yörük, "Sarışın olduğum için proje kaybettiğim oluyordu. Sebebini söylemiyorlardı ama rolü alanı gördüğümde anlıyordum" dedi.



