MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Yörük'ten "Aldatıldım" itirafı

Burak Yörük'ten "Aldatıldım" itirafı

03.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu'yla ayrılığı magazin gündeminde olay olan Burak Yörük, özel hayatına dair soruları YouTube'da konuk olduğu bir programda yanıtladı.

Burak Yörük'ten "Aldatıldım" itirafı

Youtube'da yayınlanan Sıkı Muhabbet programına konuk olan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burak Yörük, özel hayatı ve iş yaşamına dair soruları yanıtladı.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Çok gerçek bir hayat yaşadım. Hayat da beni gerçek olmak zorunda bıraktı. Herkesin yaşadığı problemlere sahiptim" dedi. Özel hayatıyla ilgili söylemleriyle de dikkati çeken Burak Yörük, "Kadın ilgisinden eksik kalan ya da buna ihtiyaç duyan biri değildim hiçbir zaman. Çapkın kelimesini kendime yakıştırmıyorum. Hayal ettiğim, yürüdüğüm yoldaki Burak'a hiç yakışmıyor" diye konuştu.

61594b8086b24439f0874625

Burak Yörük, "Aldatıldım. Mesajlardan yakaladım" itirafıyla da sevenlerini şaşırttı. Genç oyuncunun bir diğer itirafı ise fiziki özelliklerinin kariyerini etkilediği yönünde oldu.

Burak Yörük, "Sarışın olduğum için proje kaybettiğim oluyordu. Sebebini söylemiyorlardı ama rolü alanı gördüğümde anlıyordum" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleriİşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Gülüşleri bile aynı! Annesiyle pozu olay olduGülüşleri bile aynı! Annesiyle pozu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2 adet daha bulundu! Alan 24 saat izleniyor

2 adet daha bulundu! Alan 24 saat izleniyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.