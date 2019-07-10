Burası Türkiye'nin Maldivler'i: Suluada

Antalya, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı plajlarının yanı sıra el değmemiş bakir koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Kentte yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.

MALDİVLER'E BENZETİLİYOR

Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu. Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumulu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.

TEKNE TURLARININ GÖZDESİ

Adrasan'da kooperatife bağlı yaklaşık 60 teknenin en az 45'inin günlük deniz turlarını Suluada'ya yaptığını belirten 'Kelebek' adlı teknenin sahibi Kudret Acar, Adrasan'dan 45 dakika süren turun saat 10.30'da başlayıp 18.00 gibi tamamlandığını söyledi. Suluada turu sırasında ziyaretçilerin Gelidonya Feneri gibi bölgenin tarihi değeri olan Adrasan Deniz Feneri'ni de görme imkanı bulduklarını anlatan Kudret Acar, turlarda Suluada'nın etrafının tamamen dolaşıldığını ve birçok noktada teknelerin demir atarak yüzme imkanı verildiğini kaydetti.