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'Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur!' Pasaj sahibinden ibretlik çözüm

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde pasajın kepenkleri önüne gece saatlerinde tuvaletini yapan kişilere karşı pasaj sahibinden dikkat çeken bir çözüm geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen pasaj sahibi, tuvaletini yapan kişilerin fotoğraflarını tek tek bastırıp duvara astı. Fotoğraflara yazılan esprili notlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir pasajın kepenkleri önünü gece saatlerinde tuvalet olarak kullanan şahıslar, pasaj sahibinin sabrını taşırdı.

Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur! Pasaj sahibinden ibretlik çözüm 1

TUVALETİNİ YAPANLARIN FOTOĞRAFLARINI BASTIRDI

Osmangazi'de gece saatlerinde iddiaya göre alkollü bazı şahıslar, pasajın kepenklerinin önüne tuvaletlerini yaptı. Aynı durumun tekrar tekrar yaşanması üzerine pasaj sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyerek, tuvaletini yapanların fotoğraflarını bastırdı.

Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur! Pasaj sahibinden ibretlik çözüm 2

YAZDIĞI NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaş daha sonra fotoğrafları dikkat çekici notlarla duvara astı. Duvara asılan fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin" ifadeleri yer alırken, başka bir fotoğrafta ise "Yetenek Sizsiniz, yakında" yazması dikkat çekti.

En dikkat çeken uyarılardan biri ise "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur" oldu.

Pasaj sahibi ayrıca, "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir" notuyla da bunu yapanlara mesaj verdi.
Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur! Pasaj sahibinden ibretlik çözüm 3

YÖNTEM KISA SÜREDE ÇEVREDE İLGİ GÖRDÜ

Duvara asılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Bazıları fotoğraflara bakıp kahkahaya boğulurken, bazıları ise, "Buraya gelen arkadaşlar dikkat etsin" yorumunda bulundu. Pasaj sahibinin uyguladığı yöntem çevrede kısa sürede gündem oldu.

Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur! Pasaj sahibinden ibretlik çözüm 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Bursa tuvalet
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