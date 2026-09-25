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Google'dan Gemini'ye ilginç özellik: Sizin yerinize telefonla konuşacak!

Google, yapay zekası Gemini için "Call for Me" adını taşıyan yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik sayesinde Gemini, sizin yerinize işletmeleri doğrudan arayabilecek.

Google'dan Gemini'ye ilginç özellik: Sizin yerinize telefonla konuşacak!
Enes Çırtlık

Yapay zeka artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. İşin en dikkat çeken yanı ise bu sistemler yerinde durmuyor ve günden güne daha da gelişiyor. Bu gelişmenin sonucunda da yapay zeka platformlarına yeni yeni özellikler ekleniyor. Bunun bir örneği de Google'ın Gemini yapay zekası için duyurduğu "Call for Me" özelliği.

Webtekno'da yer alan habere göre Google, Gemini’nin işletmeleri doğrudan aramasını sağlayacak “Call for Me” isimli yeni özelliğini duyurdu. Bu yenilikçi sistem, kullanıcıların onayladığı kişisel bilgileri görüşme sırasında paylaşabilecek.

Google dan Gemini ye ilginç özellik: Sizin yerinize telefonla konuşacak! 1

REZERVASYON, YEMEK SİPARİŞİ, MAĞAZA ARAMASI... HEPSİNİ YAPACAK!

Şirket, özelliğin ilk aşamada ABD’deki ücretli Gemini aboneliğine sahip Pixel 11 kullanıcıları için bir deneme olarak hayata geçirileceğini ve Android için Google Telefon uygulamasının beta sürümünü gerektireceğini belirtiyor.

Yeni sistem; bir mağazayı arayıp ürünün stokta olup olmadığını sormak, restoran rezervasyonu yapmak, planlanan bir randevunun tarihini değiştirmek veya ürünleri beklemeye almak gibi karmaşık görevleri tek başına yönetebiliyor. Yapay zekâ, bir işletmeyi arayıp kendini tanıtabiliyor, otomatik telefon menülerinde gezinebiliyor, hatta bekleyip karşı taraftaki sohbeti sürdürebiliyor.

Google dan Gemini ye ilginç özellik: Sizin yerinize telefonla konuşacak! 2

Bu süreç işlerken kullanıcılar da boş durmuyor; konuşmanın nasıl ilerlediğini canlı bir transkript üzerinden anlık olarak takip edebiliyor ve istedikleri herhangi bir anda aramayı bizzat devralabiliyor. Ayrıca “Call for Me” özelliği, aramaları doğrudan telefondan çevirerek kullanıcının kendi kişisel telefon numarasını kullanıyor.

Bu lansman, Google’ın yıllar boyunca sürdürdüğü yapay zekâ destekli otomatik arama teknolojisi deneyimlerinin üzerine inşa ediliyor. Şirket birkaç yıl önce I/O geliştirici konferansında, Google Asistan’ın bir kuaförü arayarak rezervasyon yapmasını ve konuşmanın doğal görünmesi için araya küçük sesler koymasını başarıyla göstermişti. Geçtiğimiz yıl ise Gemini’nin fiyatlar ve hizmetler hakkında bilgi almak için işletmeleri aramasını sağlayan “Ask for Me” özelliğini kullanıma sunmuştu.

Google, gerçek dünya sohbetlerinin nüanslı olması nedeniyle bu deneyi küçük bir ölçekte başlattığını ve özellik daha geniş kitlelere yayılmadan önce her şeyin doğru çalıştığından emin olmak istediğini ifade ediyor.

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