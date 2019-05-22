MAGAZİN

Burçin Orhon'dan isyan! 'Kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Eski balerin ve oyuncu Burçin Orhon, baygınlık geçirdi ve yüzüstü düştü. Yüzünün çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Orhon, son halini sosyal medyadan paylaşarak kendisine nazar değdiğini söyledi.

Burçin Orhon'dan isyan! 'Kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini'

Başarılı televizyoncu Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, önceki gün talihsiz bir kaza yaşadı. Baygınlık geçirince yüzüstü düşen Burçin Orhon'un baş ve burun bölgesinde şişme meydana geldi. Orhon, başına gelen kazayı da sosyal medya hesabı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"KİM NAZAR EDİYORSA ÇEKSİN GÖZLERİNİ"

Orhon, yüzünün bandajlı ve mor halinin fotoğraflarını Instagram'da şu notla paylaştı: "Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşmayınca kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden. Bu arada kontrollerin yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim."

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KİLOLARINDAN KURTULMAK İÇİN AMELİYAT OLMUŞTU

Danslarıyla bir döneme damga vuran "Bambi" lakaplı Burçin Orhon, fazla kilolarından kurtulmak için 2017 senesinde bıçak altına yatmıştı. Burçin Orhon, ameliyatı kararını ayakkabı bağlarken kör olacak gibi hissetmeye başlayınca aldığını söylemişti.

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Burçin Orhon isyan

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